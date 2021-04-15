АЦ «Эксперт» приступил к подготовке двух крупнейших ежегодных рейтингов в области университетского развития

Предметный рейтинг научной продуктивности вузов «Рейтинг факультетов» в течение последних шести лет является наиболее глубоким анализом публикационной активности университетов России по основным научным направлениям. Анализируя более 20 широких и узких научных областей, проект дает всесторонний анализ успеха более чем 125 российских университетов в создании и распространении научных знаний.

Одновременно идет подготовка пятой редакции рейтинга изобретательской активности вузов, являющегося единственным проектом, который фокусируется на достижениях университетов в области изобретений. Анализируя патенты, проект отражает разные патентные стратегии российских университетов, которые позволяют университетам конвертировать научные исследования под потребности российской и международной экономики.

Университетский проект, запущенный в 2016 году, позволил комплексно отразить процессы в университетах в рамках проекта повышения конкурентоспособности «5 — 100». Эта инициатива привела к глубокой трансформации университетов и происходящих в них процессах. Хотя в начале проекта изменения затронули в первую очередь его участников, постепенно все большее число университетов оказались вовлечены.

Уникальность проекта АЦ «Эксперт» в том, что он позволяет увидеть этот процесс в динамике — доминирование в первые годы исследования участников проекта «5 — 100» и постепенный выход новых университетов на лидерские позиции в отдельных рейтингах. В рейтинге 2019 — 2020 годов число активных участников рейтингов стабилизировалось на 120 — 130 университетах России. Окончание проекта ознаменовало важную веху развития университетской среды.

Новый проект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации — программа стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030» — станет новым драйвером, который будет направлять развитие университетов. Как потомок проекта «5 — 100», данная программа находится в фокусе внимания университетов, принимавших участие в прошлом проекте.

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета:

— Государственная поддержка в рамках новой программы будет направлена на большее количество вузов, создаст возможности обмена лучшими практиками и кооперации гораздо большего количества участников. Это неизбежно приведет к дополнительным нелинейным эффектам. Из тех документов, которые на сегодняшний день доступны, видно, что опыт предыдущих программ учтен и внедряются не только уже испробованные ранее механизмы, но и новые, принципиально более демократичные и многообещающие инструменты. В частности, это консорциумы, которые являются обязательным требованием данной программы. Мы ожидаем существенного подъема развития и высшего образования, и разработок в регионах уже в течение ближайших 3 — 4 лет данной программы. Естественно, мы почтем за честь участие в данной программе, будем формировать соответствующую заявку вместе с нашими партнерами из РАН и высокотехнологичными индустриальными партнерами.

Однако данная программа даже более важна для университетов, имеющих значительные успехи в своем развитии, но которые не были включены в первоначальный узкий список проекта «5 — 100».

Анатолий Николаевич Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета:

— Как и большинство российских университетов, СВФУ планирует принять участие в конкурсном отборе в рамках программы «Приоритет-2030».

Многопрофильность университета позволяет обеспечить сбалансированное сочетание естественнонаучного, инженерно-технического и социогуманитарного образования и междисциплинарность исследований. Исходными принципами, положенными в основание новых институциональных решений СВФУ, являются междисциплинарность и высокие стандарты научно-исследовательской деятельности. Участие в программе позволит максимально раскрыть научный и инновационный потенциал университета, реализовать амбициозные проекты совместно с научными и образовательными организациями макрорегиона, предприятиями реального сектора экономики.

Мы надеемся на синергетический эффект от участия в программе. Успешная реализации программы позволит расширить сеть сотрудничества с научными и образовательными организациями России и других стран. Ориентация на перспективные направления научных исследований позволит повысить конкурентоспособность научных исследований, проводимых в университете. Этому также будут способствовать запланированное обновление приборной базы и актуализация научной инфраструктуры.

Для университетского проекта АЦ «Эксперт» программа также дает импульс для развития. В результате в 2021 году мы планируем наиболее масштабное изменение методики за все время данного исследования. Рейтинги будут опубликованы 7 июня в журнале «Эксперт» и на сайте АЦ «Эксперт».