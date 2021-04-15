Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи со «вредоносными действиями» России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованный Белым домом документ.

«Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, (...) представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США... Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой», – говорится в документе.

Введение режима ЧС позволяет президенту США принимать решения без одобрения со стороны Конгресса. В настоящее время в США действуют более 30 режимов ЧС.В четверг власти США объявили о новых санкциях против России.

Сегодня, 15 апреля, США ввели санкции в отношении России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра». Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.