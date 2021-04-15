Байден подписал указ о возможности широких санкций против России

Глава Белого дома Джо Байден подписал указ о возможности широких антироссийских санкций по ряду обвинений, среди которых «подрыв стабильности США».

Согласно тексту указа, который распространил Белый дом и выдержки из которого публикует РИА Новости, Россия обвиняется в «подрыве проведения выборов в США и странах-союзниках», «злонамеренных кибервзломах», «использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства», «экстратерриториальных действиях против журналистов и диссидентов», «подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США», и в «нарушении принципов международного права».

В документе отмечается, что на территории США могут быть заблокированы все активы лиц, которые, по мнению Вашингтона, работают в оборонном секторе России и отвечают или участвуют в «злонамеренных кибератаках и вмешательстве в выборы США или любой другой страны».

Кроме того, под ограничительные меры могут попасть лица и компании из РФ, которые якобы ответственны в «подрыве демократических процессов и институтов в США», «убийствах гражданин США или граждан стран-партнеров США», «транснациональной коррупции», «деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнёров».

Под ограничения Вашингтона также попадают любые действия по уходу от прежде введенных санкций. При этом предусмотрена возможность визовых санкций для чиновников российского правительства, их супругов и детей, а также тех, кто помогает уходить от санкций.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввёл новые жёсткие санкции против Москвы. Так, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

