Citigroup решил выйти из розничного бизнеса в РФ

Американская финансовая корпорация Citigroup решила выйти из розничного бизнеса 13 стран, в том числе и в России.

Как говорится в сообщении группы и российского Ситибанка, изменение стратегии глобального розничного бизнеса Citi позволит группе увеличить целевые инвестиции в те направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны.

Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в нашей стране займёт несколько лет, поэтому «Ситибанк» продолжит пока обслуживать розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений.

Представители группы пояснили, что решение Citi о продаже розничного бизнеса в РФ – часть серьёзного пересмотра стратегического позиционирования компании. Это позволит Citi сфокусировать инвестиции и ресурсы на тех бизнесах, которые могут показывать серьезный рост и масштаб. При этом институциональный бизнес Citi продолжит работать во всех странах, где он представлен в настоящее время.

Наша справка

Citi – один из первых международных банков, который вышел на рынок РФ ещё в 1992 году, когда группа открыла представительство в Москве, а уже в 1993 году получила лицензию для ведения банковской деятельности на территории нашей страны.

Ситибанк по итогам 2020 года занимает 17-е место по размеру активов. Банк насчитывает около 3 тыс. сотрудников в 11 городах РФ, обслуживая почти полмиллиона частных и около 3 тыс. корпоративных клиентов.

