Citigroup выходит из российского розничного банковского бизнеса

Финансовая корпорация Citigroup приняла решение в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию, сообщает «РИА Новости».

«Citi намеревается выйти из розничного бизнеса на 13 рынках в двух регионах. Это коснется розничного бизнеса в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, России, Тайване, Таиланде и Вьетнаме», – говорится в сообщении корпорации. При этом Citigroup уточняет, что продолжит обслуживать корпоративных клиентов на этих рынках, которые остаются важными для глобальной сети банка.

Citi объясняет, что решил сосредоточить свой розничный банковский бизнес в Азии и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом - в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ. «Сегодня Citigroup объявила о стратегических действиях в области глобального розничного банковского обслуживания (Global Consumer Banking) в рамках текущего пересмотра стратегии, которые позволят Citi направлять инвестиции и ресурсы в тот бизнес, где она имеет наибольший масштаб и потенциал роста... Это позволит нам фиксировать высокие темпы роста и привлекательную доходность, которые бизнес по управлению активами предлагает через эти важные центры. Хотя на других 13 рынках есть отличный бизнес, у нас нет там необходимого масштаба, чтобы конкурировать...», – сообщает банк.

Citigroup ожидает, что процесс выхода из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО КБ «Ситибанк» продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений.