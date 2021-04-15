CNN сообщает о возможной высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

CNN со ссылкой на два информированных источника сообщает о готовящейся высылке из Нью-Йорка и Вашингтона 12 российских дипломатов. Кроме того, ранее было объявлено о возможном введении ограничительных мер, которые затронут российских граждан и организации, а также коснутся российского госдолга. Как ожидается, с заявлением на данную тему Белый дом выступит уже сегодня. Еще один источник телекомпании уточнил, что США намерены скоординировать введение санкций со своими европейскими союзниками.

По сведениям собеседника издания, - американского чиновника, работники дипмиссий получат 30 дней на сборы и отъезд. Также санкции затронут сотрудников российской разведки, чиновников правительства и организации, подозреваемые в хакерской атаке, рассказали источники телекомпании.

В декабре Вашингтон заявил о массовой кибератаке, при которой хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds. Ее клиентами являются многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ответ на данную атаку США примут различные меры от санкций до «невидимых» инструментов.

