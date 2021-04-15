Эксперт сравнил падение экономик России и Европы в период пандемии

Российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала не столь большое падение, как европейская благодаря макроэкономической стабильности в стране, считает профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини. Мнением он поделился с присутствующими на пленарном заседании Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021. Также экономист отметил такие факторы российской экономики, как небольшой показатель госдолга, достаточно высокий уровень зарубежных резервов и проводимую политику по снижению инфляции и упреждению рисков. Все они вкупе, по его мнению, помогли России выйти из ситуации с наименьшими экономическими потерями.

«На самом деле, не такие серьезные последствия в России, как в Европе, потому что в Европе все намного серьезнее. Макроэкономическая стабильность позволила иметь место для макроэкономических и валютных операций», - сказал Рубини. Он также отметил и влияние по сдерживанию цен, которое «смогло немного удержать экономику».

При этом ученый считает, что сейчас для России главной задачей является проведение структурных реформ, которые бы обеспечили рост экономики общественного сектора, предприятий, энергетики и сырьевых ресурсов.

1 апреля Росстат улучшил оценку падения ВВП России за прошлый год на фоне пандемии. Оно составило 3,1%, тогда как в мире — 3,5%, а в еврозоне — рекордные 6,8%.

