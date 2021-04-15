Эксперты прогнозируют снижение российского рынка акций

Российский рынок акций в начале торгов четверга, 15 апреля предположительно снизится на фоне возросших санкционных рисков, полагают аналитики. Негатив для российских активов скрашивают стабильно дорогая нефть и повышение фондовых фьючерсов США.

Накануне СМИ США со ссылкой на источники, сообщили, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского госдолга, что повлечет за собой запрет для американских банков покупать бумаги российского Минфина, напомнил «Интерфаксу» Алексей Антонов из компании «Алор Брокер».

Накануне российский рынок акций показал рост, который продолжался три дня подряд по основным биржевым индексам. 14 апреля индекс МосБиржи достиг показателя 3563,98 пункта, прибавив +1,1%, индекс РТС вырос на 1,9% до 1485,82 пункта, цены большинства «голубых фишек» в это же время на «Московской бирже» росли в пределах 3%.

Аналитики считают, что акции отыгрывали возврат спроса на российские активы после ослабления политических рисков, также на рост повлияли относительно высокие цены на нефть и мировые фондовые индексы.

Хотя внешний фон сегодня показывает позитивный настрой, в числе которого рост американских фьючерсов, промышленных и драгоценных металлов, стабильные нефтяные цены, в первой половине дня этот позитив будет проигнорирован участниками российского рынка акций, считает Антонов.

