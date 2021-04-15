Как построить экомониторинг всей страны

В России после неоднократного подхода до сих пор не выстроена комплексная система оценки и мониторинга окружающей среды. А это значит, что по большому счету никто не понимает, где мы находимся с точки зрения экологии. Если нет понимания, где мы находимся, то нет понимания, куда мы движемся и с какой скоростью. Понятно, что одно дело - комплексно отслеживать состояние окружающей среды небольшой страны типа Австрия или Швейцария, а совсем другое - в гигантской России со множеством климатических зон, крупных предприятий, неисчислимого количества рек, озер и акваторий трех океанов.

Однако экспертное сообщество регулярно возвращается к теме формирования комплексной системы экологического мониторинга РФ. Так, на прошедшем круглом столе в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2021) «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» представители федеральных и местных властей, руководство крупнейших компаний, экологические эксперты обсудили концепцию создания такой системы.

Главные итоги круглого стола: Норильск станет городом пилотом комплексной системы экомонтироинга, Госдума готова поддержать ее внедрение по всей стране, ППК РЭО – предоставить инфраструктуру, а бизнес - профинансировать.

От датчика до космоса

По поручению президента Владимира Путина сейчас проводится большая работа по подготовке предложений формирования комплексной системы экологического мониторинга РФ в рамках нацпроекта «Экология».

«От планов нужно быстрее переходить к действиям. Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха. В дальнейшем распространить такой контроль на всю страну. Причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга» - сообщил в рамках послания Президента РФ Федеральному Собранию Владимир Путин.

К теме подходили уже не раз. Так, еще в Советском Союзе научно-исследовательские институты, гидрометеорологические службы, учреждения здравоохранения и другие органы собирали огромные массивы данных об условиях и тенденциях, касающихся окружающей среды. Однако часто эти учреждения не делились своими данными. Кроме того, качество данных варьировалось, а ряды данных часто не поддавались прямому сопоставлению (поскольку охватывали, например, различные территории для отбора проб, временные ряды и т.п.).

«В 2011 году был принят закон, предусматривающий создание Государственного фонда данных экологического мониторинга. Прошло 10 лет – юбилей! – но такой фонд до сих пор не создан» - говорит председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, комитет по экологии Госдумы всячески поддерживает внедрение комплексной системы мониторинга.

«Мы осуществляем функцию парламентского контроля, в рамках которого намерены довести до логического конца решение этих задач», - заключил Бурматов.

«Трудности сбора и сопоставления данных ограничивали возможности проведения систематической оценки состояния окружающей среды. Мало что делалось для анализа, интеграции и обобщения данных в целях разработки политики; информация об окружающей среде редко доводилась до сведения общественности», - сказал в ходе круглого стола статс-секретарь Экологической палаты России, советник директора ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» Росгидромета Вадим Петров.

Сегодня основой комплексной системы мониторинга, безусловно, является государственная наблюдательная сеть Росгидромета. Однако она испытывает ряд трудностей в связи с переходом на автоматические системы контроля состояния окружающей среды. «Трудности возникают и у всех остальных поставщиков первичных данных мониторинга, прежде всего, связанные с нехваткой отечественного оборудования и комплектующих», - сказала исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова.

Тем не менее, современные технологии, датчики, каналы связи, суперкомпьютеры обрабатывающие массивы данных должны решить те системные проблемы мониторинга, которые не удалось решить в Советском Союзе, а технические проблемы решаемы. Например, в нашей стране отсутствует необходимое количество измерительных приборов для комплексной системы экомониторинга в национальном масштабе. И это государственная задача - запуск производства отечественного оборудования, соответствующего лучшим мировым требованиям.

«Новая государственная система экомониторинга должна функционировать непрерывно и в режиме онлайн, собранные данные должны быть интерпретированы специалистами и выложены в открытый доступ для всех граждан РФ. Публичные данные должны быть понятны обычному человека, также как привычный прогноз погоды», - считает первый заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. - «Интеграция данных систем наблюдения Роскосмоса, Росгидромета, региональных систем мониторинга, корпоративных систем контроля, должно обеспечить возможность анализа объективной экологической ситуации в России».

ППК РЭО как госоператор крайне заинтересован в такой системе. «Сейчас существуют десятки систем, осуществляющие мониторинг на федеральном и региональном уровне. Значительная часть информации, которая собирается на территории России органами власти и самоуправления, не попадает в информационную систему и ведется на бумажном носителе. Таким образом, единой информационной системы, в которой бы отражались все компоненты окружающей среды, сейчас нет. Это не позволяет проводить анализ имеющихся данных, и не дает принимать правильные управленческие решения», - об этом заявил представитель ППК РЭО Олег Борзых.

Опыт лидеров

Корпоративный сектор уже сейчас готов активно участвовать в выстраивание единой федеральной системы экомониторинга. Более того, частные компании опережают государство в реализации этой программы. Например, по словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности ГМК «Норникель» Станислава Селезнева, Норильск уже сейчас можно сделать пилотной площадкой для внедрения комплексной системы экомониторинга.

Так ГМК «Норильский никель» инвестирует в создание автоматизированной системы мониторинга качества воздуха на территории жилой зоны города Норильска. Система мониторинга только создается, но она позволит получать непрерывную информацию о качестве атмосферного воздуха города, послужит инструментом информационно-аналитической поддержки при принятии решений.

Автоматизированная система контроля за качеством воздуха – это часть более широкой программы «Норникеля» - «Серной программы», которую компания реализует в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Главная цель сокращение вредных выбросов в 10 раз к 2025 году. Общие инвестиции в реализацию этапов «Серной программы» составляют около 3,6 млрд долларов. В целом на реализацию экологических проектов компании до 2030 года будет направлено 5,5 млрд долларов.

«Автоматизированная система мониторинга качества атмосферного воздуха города Норильска будет создана на базе отечественных программных продуктов. Система будет обеспечиваться наземной сетью автоматизированных постов, которые охватывают всю территорию города Норильска. Кроме того, она будет интегрироваться в интернет-портал "Норильск онлайн" и на постоянной основе определять индекс качества воздуха, измерять значение концентрации оксидов углерода, серы и азота, а также уровень радиоактивности».

Другой пример экологического взаимодействия Норникеля – это партнерство с институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН - единственным в России центром, исследующим все океаны, включая Арктику и Антарктику. Представители института обратились в «Норникель» с просьбой установить на судах компании датчики измерения температуры и солености воды для проведения непрерывного мониторинга изменения толщины, скорости, сроков ледотаяния и ледообразования в Карском море. Аналогов ему не существует.

«В настоящее время оборудование установлено на арктическом контейнеровозе "Мончегорск" и танкере "Енисей". В ближайших планах установить датчики на контейнеровозе "Норильский никель"», - заключил вице-президент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.