Клиенты МКБ смогут сами выводить валюту с брокерского счета на банковский

Выводить доллары и евро с брокерского счета на банковский теперь могут клиенты «МКБ Инвестиции». Новая функция стала доступна в мобильном приложении «МКБ Инвест», комиссия за операцию отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба МКБ.

«Далеко не все брокеры на российском рынке работают с электронными кошельками и могут совершить подобную операцию за несколько минут. Мы же предоставляем своим клиентам доступ не только к российскому, но и к зарубежным фондовым рынкам, что дает возможность инвесторам торговать активами как в национальной, так и в иностранной валюте. Инвестору важно иметь прозрачный и легкий доступ к своим активам в любое время суток, поэтому для их удобства мы упростили процесс вывода средств с брокерского счета и отменили комиссию», - отметил управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин.

Совершить перевод могут пользователи мобильного приложения «МКБ Инвест», имеющие банковский счет в МКБ. Перевод осуществляется в пару кликов, никаких дополнительных подтверждений от сотрудников банка или брокерской компании не требуется.