Курс доллара: рублю предрекли новые проблемы

В среду курс рубля продолжил тренд на укрепление, подорожав к основным резервным мировым валютам. Стартовав утром с 76,04 к доллару и с 90,79 к евро, к закрытию основной сессии Московской биржи рубль сумел прибавить в обеих парах. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 75,60 руб. (-34 коп.), курс евро – 90,52 руб. (-24 коп.).

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Таким образом, вчера курс рубля продолжил отыгрывать новости о телефонных переговорах между главой Белого дома Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, во вторник вечером лидеры двух стран обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение Москвы и Вашингтона продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия ДСНВ.

Также Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля, а также предложил в ближайшие месяцы провести двусторонний саммит на высшем уровне в одной из третьих стран.

По данным официального сайта Кремля, разговор между двумя президентами состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня». Согласно информации СМИ, о своей готовность провести у себя встречу Путина и Байдена уже заявили Финляндия, Австрия и Исландия.

Несмотря на то, что представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что планы проведения саммита США-РФ не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, валютный рынок очень позитивно отреагировал на новости из-за океана, после чего рубль перешёл к мощному укреплению в обеих парах. В среду, он уже не было таким заметным, но всё-таки наша валюта вновь завершила сессию в плюсе, чему безусловно обязана улучшению геополитического фона.

Мнения экспертов. Почему рублю предрекли новые проблемы

Об этом, в частности, заявили аналитики Райффайзенбанка, по мнению которых очевидным главным драйвером последних дней выступил телефонный разговор Путина и Байдена.

«Напомним, этому разговору предшествовало несколько витков очень серьёзной эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном. При этом накалилась до предела санкционная риторика, которая подогревалась ухудшением обстановки в Донбассе», – пояснили в этой кредитной организации. Как отметили в Райффайзенбанке сама по себе беседа двух лидеров не снимает фундаментальных рисков усиления санкций.

«Глава Белого дома не изменил риторики, что к слову подтвердила и его пресс-секретарь Псаки. Да и вряд ли обсуждения на предстоящем саммите исправят как-то картину. Но всё-таки звонок Байдена Путину стал некой психологической разрядкой для рынка, который находился в напряжении и неопределённости все последние недели», – пояснили аналитики банка.

Не стал сильно переоценивать телефонные переговоры президентов России и США Николай Переславский из CMS Institute. Он полагает, что основной оптимизм от этой беседы уже отыгран. Поэтому дальнейшем у курса рубля вновь могут возникнуть новые проблемы.

«Однако и факторы давления на нацвалюту всё-таки сейчас уже не такие мощные, как это было всего пару дней назад. При этом если цены на нефть продолжат расти, то курс доллара до конца этой недели вряд ли уйдёт выше 76,00. А пара евро-рубль вероятно останется около 90,00 руб.», – предположил Переславский.

Артём Тузов из «Универ Капитал» напомнил, что ещё вечером во вторник после новостей о состоявшемся телефонном разговоре между президентами США и России отечественная валюта резко укрепилась к доллару и евро.

При этом он отметил, что информация о возможной скорой встрече двух лидеров значительно разрядила нервную геополитическую обстановку, что и стало фактором ослабления курса доллара. Кроме того, нефть продолжает дорожать. Всё это, по его оценке, в краткосрочной перспективе позволит курсу доллара находиться в коридоре 75,50-77,00, а пара евро-рубль в пределах 90,00-91,00.

В свою очередь Михаил Армяков из Россельхозбанка сделал прогноз по курсу доллара на второе полугодие 2021. По его мнению, в период с июня по декабрь 2021 пара доллар-рубль, вероятнее всего, вернется к отметке в 75,00.

При этом он отметил, что нацвалюта в этом году ведёт себя немного нелогично. В частности, когда, цены на нефть росли, курс рубля устремился к 76,00. Правда, этому можно найти объяснение – причиной ослабления котировок, по мнению Армяков, были риски, связанные с геополитической напряженностью.

Сейчас же ситуация, как отметил он, изменилась. Поэтому состояние отечественной экономики и финансовой системы дает нам надежду на то, что курс доллара вернётся к отметкам в районе 75,00. Этому будут способствовать сразу несколько факторов.

Во-первых, МВФ пересмотрел свой прогноз роста глобального ВВП на 2021 год до 6%. Такие темпы роста приведут к повышенному спросу на товарные активы, что отразится на их стоимости. Во-вторых, мы наблюдаем рост цен на «чёрное золото», химическую продукцию и металлы, считает Армяков.

«А после открытия глобальной экономики, чего мы все ждём как раз во втором полугодии, начнут расти цены на товары повседневного спроса. При этом наша экономика после того, как с пандемией COVID-19 будет покончено, должна стать одним из основных бенефициаров возвращения мировой экономики в нормальное русло. Всё это успокоит иностранных инвесторов, которые вновь обратят свои взоры на риск, к которым, как известно, относится рубль», – уверен эксперт.

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