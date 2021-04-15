Курс доллара: рубль рухнул после новостей из США

Курс рубля обвалился в четверг на фоне сообщений о том, что администрация Байдена введет санкции против суверенного долга РФ. Курс доллара вырос на 91 копейку - до 76,86 руб. к 8.39 мск, в моменте нацвалюта снижалась до 77,28 руб. Курс евро вырос на 1,45 руб. - до 92,22 руб.

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При этом в среду курс рубля существенно вырос после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсуждалась возможность личной встречи глав государств в ближайшей перспективе.

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Новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России, сообщила газета New York Times, ссылаясь на собственные источники. Ожидается, что рестрикции будут введены в четверг 15 апреля.

Газета Wall Street Journal в свою очередь сообщает со ссылкой на источники, что американский президент Джо Байден планирует подписать указ о расширении запретов на торговые операции банков США с российскими государственными долговыми обязательствами.

Ранее о новых американских санкциях против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций сообщало агентство Bloomberg. Также по данным СМИ США намерены выслать десять дипломатов из-за якобы российского вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации собеседников агентства,

В декабре Вашингтон заявил о массовой кибератаке: хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds. Ее клиентами являются многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Москва отвергает обвинения Вашингтона в причастности к кибератакам.

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