Международная конференция «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и тренды искусственного интеллекта»

Благодаря открытому онлайн-формату и стриминговому вещанию к мероприятиям конференции сможет подключиться неограниченное количество участников по всему миру.

Среди ключевых спикеров – заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов, основатель и вице-президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекс Александр Крайнов, вице-президент и заместитель главного юрисконсульта корпорации Microsoft Стив Краун, представители руководящего состава Всемирной организации интеллектуальной собственности и другие.

Конференция посвящена вызовам, с которыми сталкиваются государства и основные игроки рынка в результате стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также их влияния на сферу интеллектуальной собственности.

Главные темы конференции: правосубъектность и ответственность ИИ, адаптация нормативного регулирования и целесообразность введения особого режима охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных системами ИИ или с их участием. Отдельное внимание будет уделено применению ИИ в цифровых сервисах ведущих патентных ведомств.

В рамках деловой программы выступят более 40 ведущих российских и международных экспертов в сферах интеллектуальной собственности, искусственного интеллекта и машинного обучения – представителей российских технологических компаний и мировых ИТ-гигантов, органов государственной власти и ведущих вузов, международных организаций.

Партнеры конференции: Газпромбанк (АО), Яндекс

Подробнее о мероприятии на сайте: rospatent.gov.ru

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Роспатента.