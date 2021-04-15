Российский Минфин РФ допустил приостановку аукционов ОФЗ из-за новых санкций США.

Согласно заявлению российского финансового ведомства, оно может взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась. Кроме того, Минфин представил техническое решение, призванное избежать вынужденных распродаж ОФЗ нерезидентами, передаёт «Интерфакс».

«Принимая во внимание введение Вашингтоном ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами России на первичном рынке, Минфин внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках. При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счёте позволяет гибко подходить к графику размещения», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, отмечается что «в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввёл новые жёсткие санкции против Москвы. Так, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.