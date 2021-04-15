МКБ вошел в список лучших банков мира по версии Forbes

Московский кредитный банк (МКБ) занял второе место в списке из пятнадцати лучших российских банков в ежегодном рейтинге лучших банков мира - World‘s Best Banks, который проводит Forbes Media в партнерстве со Statista Inc. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Рейтинг основывался на опросе тысячи банковских клиентов по всему миру. Банки оценивались по общей удовлетворенности клиентов и ключевым характеристикам: доверию, комиссиям, цифровым услугам.

«Банки по всему миру сыграли решающую роль в сохранении движения мировой

экономики, поддержали кредитование предприятий и домохозяйств. Они реструктурировали задолженности крупных корпораций, предоставили и рефинансировали ипотечные программы», - отмечается в отчете Forbes.

В список Forbes вошли лучшие банки в 28 странах мира.