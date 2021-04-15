На месте заброшенных заводов в Москве появятся более 90 новых школ и детских садов – заммэра Ефимов

В Москве построят более 90 объектов дошкольного и общего образования в рамках проекта «Индустриальные кварталы», который предполагает комплексное развитие бывших промышленных территорий столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Механизм комплексного развития бывших промзон был запущен еще в 2017 году и сегодня набирает обороты, продолжая менять облик столицы. Этот подход позволяет создать на территории бывших заводов и фабрик, многие из которых сегодня либо пустуют, либо используются не по назначению, удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду. Здесь появляются новые высокотехнологичные производства и промышленные технопарки, жилые дома и общественно-деловая застройка. Особое внимание мы уделяем созданию социальных объектов: общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений. Так, в результате реализации запланированных проектов редевелопмента промзон город не менее 50 новых детских садов, не менее 40 школ, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны», – пояснил заместитель мэра.

Так, например, два детских сада и школа появляется на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле», договор о реорганизации которой был заключен летом 2020 года. При этом школа на 800 мест будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. К 2024 году на площади почти в 6 га построят промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также всю необходимую инфраструктуру, в том числе поликлинику. Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров.

«На сегодня 1,9 тыс. га столичных территорий признаны пригодными для развития и реорганизации в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Здесь появятся различные объекты общей площадью 35 млн квадратных метров. Это и современные высокотехнологичные производства, и новые комфортные жилые комплексы, а также 13 млн квадратных метров зданий общественного и социального назначения, в том числе школы и детсады. На месте бывших промзон, по просьбам жителей, запланировано строительство пяти храмов, общей площадью 11 тысяч кв.м», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.