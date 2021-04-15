Нефть подскочила до месячных максимумов, прогнозы на этот год снова повышаются

Среда оказалась «светлым» днем для нефтяников. Цены на нефть сильно выросли на фоне новостей о снижении запасов нефти в хранилищах США и о росте спроса. Стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до 66,37 долларов (4,24%), а марки WTI – до 62,88 (4,49%). Фьючерсы с закрытием в среду достигли апрельского максимума. Таких высоких цент на «черное золото» не было с 17 марта. В четверг игроки фиксируют прибыль, но цены остаются на вчерашних локальных максимумах.

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Главной новостью, способствовавшей столь высокому росту цен, стало сообщение Управления энергетической информации (EIA) о снижении запасов нефти в США. На руку нефтяникам сыграли и новости из ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA). Во вторник авторы «Ежемесячного анализа нефтяного рынка» картеля нефтедобывающих государств повысили спрос на 2021 год на 190 тыс. б/с. В среду на 230 тыс. б/с увеличило прогноз по спросу на нефть и IEA.

Вместе с отчетом EIA о снижении запасов нефти в США за неделю на 5,9 млн баррелей, что вдвое выше прогнозов аналитиков (2,9 млн баррелей), а также сильными данными по китайской экономике и нарастании геополитического напряжения в отношениях между Москвой и Киевом и Тель-Авивом и Тегераном, все это создало благодатную почву для бычьих настроений на рынках несмотря на то, что наполняемость американских хранилищ на уровне 492,4 млн баррелей сейчас по-прежнему выше средней величины за пять лет для этого времени года.

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Еще одной причиной роста цен на нефть стал рост индекса расхода топлива в США, который на прошлой неделе достиг 8,9 млн баррелей, наивысшего уровня с августа 2020 года.

В ОПЕК считают, что в текущем году спрос на нефть в среднем составит 96,46 млн б/с. Приблизительно такие же цифры дает и IEA – 96,7 млн б/с.

Аналитики банка Goldman Sachs считают, что благодаря восстановлению глобальной экономики росту и вакцинации цена барреля нефти марки Brent может вырасти в третьем квартале 2021 г. до 80 долларов.

В IEA ожидают восстановление баланса спроса и предложения во второй половине года. Для этого производителям придется увеличить добычу еще на 2 млн б/с.

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