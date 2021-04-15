Нефть дешевеет после резкого роста накануне

Стоимость нефти снижается утром 15 апреля в рамках коррекции после активного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне подешевела на 0,09%, достигнув показателя $66,52, а фьючерсов на WTI с поставками в мае прибавили 0,19%, до $63,03 за баррель.

Небольшое снижение стоимости нефти утром четверга обусловлено коррекцией, поскольку по итогам среды котировки сырья прибавили сразу 4,6-4,9%. Рост, по мнению аналитиков, был вызван данными по снижению запасов сырья в США на больший, чем прогнозировалось, показатель. Также свою роль на показатель сыграло повышение относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.

«Фиксация прибыли вероятна, поскольку цены на нефть вчера чрезмерно выросли», - рассказала агентству Bloomberg основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Аналитик отметила, что рост стоимости цен на нефть стал результатом «выборочного» внимания инвесторов к новостям по ситуации с коронавирусом в мире – в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.

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