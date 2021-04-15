Компания VYGON Consulting выступит интеллектуальным партнером Национального нефтегазового форума 2021

Эксперты компании примут участие в формировании и содержательном наполнении программы мероприятия, разработке концепций и модерировании отдельных сессий, коммуникациях с ключевыми спикерами.

Присоединение команды VYGON Consulting к организации ННФ в долгосрочной перспективе направлено на укрепление позиций форума как ведущей дискуссионной площадки для обсуждения внешних и внутренних вызовов, встающих перед российским ТЭК в условиях новой климатической повестки и трансформации энергетических рынков.

Профессиональная отраслевая экспертиза и уникальный опыт VYGON Consulting по формированию стратегий в энергетическом секторе, глубокие знания международных практик, специфики российского ТЭК и его регуляторной среды позволят вывести контент мероприятий ННФ на новый качественный уровень и, как следствие, укрепить лидирующее положение Форума на рынке организации деловых мероприятий.

Для справки:

VYGON Consulting – единственный независимый отечественный консультант в российском ТЭК. Компания специализируется на вопросах отраслевого регулирования, совершенствования систем налогообложения и недропользования, построении моделей добычи, переработки и потребления углеводородов, сценариев развития нефтегазовой и электроэнергетической отраслей, а также развития ВИЭ и климатической повестки.

Национальный нефтегазовый форум и 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» пройдут в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 26 по 29 апреля 2021 года.

Узнать больше и зарегистрироваться на мероприятие: www.oilandgasforum.ru