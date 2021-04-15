Первые МС-21 поступят в авиакомпании в 2022 году

Входящая в «Ростех» «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подтвердила информацию о переносе начала серийных поставок самолетов МС-21 на 2022 год из-за санкций, говорится в сообщении на сайте корпорации.

«Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году», - сообщает пресс-служба ОАК.

В корпорации также пояснили, что на сроки реализации проекта оказали влияние «торговые ограничения». МС-21 спроектирован, как ближне- и среднемагистральный самолет, который будет выпускаться на российских предприятиях в нескольких модификациях от 150 до 211 мест.

О том, что выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, введенных в отношении России западными странами, заявил на полях Красноярского экономического форума вице-премьер Юрий Борисов. Он отметил, что в этом направлении предстоит «очень тяжелая напряженная работа», поскольку потребуется заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте.