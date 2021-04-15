Объемы выдачи льготной ипотеки в Москве растут два месяца подряд – заммэра Ефимов

Объемы выданных кредитов населению по-прежнему стабильно растут. В марте 2021 года на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на рекордные в этом году 35,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«В общей сложности за первый квартал на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на 90,3 млрд рублей. При этом объемы выдачи по государственной льготной ипотечной программе под 6,5% годовых увеличиваются в 2021 году два месяца подряд. Если в январе этот объем составил 21 млрд рублей, то в феврале уже 33,9 млрд, а результат марта выше февральского на 4,4%», - пояснил заммэра.

С начала реализации госпрограммы в середине апреля прошлого года на покупку жилья в Москве выдано ипотечных кредитов на 361,2 млрд рублей. Ежедневно на эти цели выдается в среднем порядка 180 ипотечных кредитов, отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. По его словам, на Москву приходится 28% от всей суммы выданных в России льготных кредитов. Одной из причин этого является высокая привлекательность столичной недвижимости и активное строительство.

Как отметили в Аналитическом центре правительства Москвы, в тройку лидеров по объемам льготной ипотеки в столице в 2021 году входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк.