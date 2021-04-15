Польша выслала трех российских дипломатов

Министерство иностранных дел Польши объявило трех дипломатов РФ персонами нон грата, сообщает ТАСС.

«Послу [России в Польши] была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата», – говорится в заявлении польского МИД.

По утверждению польского внешнеполитического ведомства, «основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса», а также якобы «действия во вред Республике Польша».

Сегодня, 15 апреля, США ввели против России новый пакет санкций, в том числе власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб.