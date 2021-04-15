Посла США вызвали в МИД РФ

Американский посол в России Джон Салливан вызван в МИД РФ.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марию Захарову.

«В министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым», – заявила Захарова в ходе брифинга для журналистов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввёл новые жёсткие санкции против Москвы. Так, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

