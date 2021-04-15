Прогноз погоды на майские праздники: Россию ждут сюрпризы

Майские праздники уже совсем не за горами. Сейчас почти на всей территории нашей страны стоит тёплая и даже жаркая погода – Москва так вообще регулярно бьёт температурные рекорды.

Традиционно начало мая – это дачи, перекопки, посадка, рассада. Потому, конечно же, все огородники и садоводы хотят, чтобы на майские было уже тепло и комфортно. А ещё в последние годы появилась тенденция в начале мая уезжать куда-нибудь на отдых.

Особенно это актуально в этом году, ведь прошлый весенний сезон был безнадежно испорчен карантином, а сейчас всё уже куда как проще и безопаснее. Но, популярное направление – Турцию – снова закрыли. Там свирепствует COVID, идёт уже третья волна, а больных с каждым днём становится всё больше. Потому остаются свои курорты, а они у нас есть, так же как и своё море, а ещё у нас есть Волга, Сибирь, Казанский Кремль, старинные и интересные города – почему бы не побывать на майские там?

А для максимального комфорта должна быть хорошая погода. Что же ожидает нас в праздничные дни, что обещают синоптики? А они говорят, что Россию ждут сюрпризы. Будут они приятными или нет – давайте разбираться.

Прогноз погоды на майские праздники на морских курортах России

Если вы хотите посетить на майские праздники Крым, то новости для вас, прямо скажем, не очень радостные. Даже в традиционно жаркой Ялте будет всего плюс 14-16 и возможны ливневые дожди. С 1 по 9 мая метеорологи обещают всего пару-тройку солнечных дней, в остальное время будет пасмурно, дождь и не выше плюс 16 ближе к концу первой декады. Вот такой сюрприз подготовила погода на полуострове.

Популярные курорты Кубани, такие как Сочи и Адлер, недалеко уйдут по погоде от Крыма, единственно там будет немного теплее (плюс 17-19), но и осадков ожидается в избытке – все майские обещают дожди, облачность и довольно сильный ветер. Немногим лучше будет в Краснодаре – чуть больше солнца, но без дождей тоже не обойдётся.

Прогноз погоды на майские праздники в Москве

В столице России, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно и умеренно прохладно все майские праздники: градусники в начале месяца не покажут выше плюс 12. Дальше немного потеплеет, но всего до плюс 15.

Расстроим и тех, кто планирует в начале последнего календарного месяца весны отправиться на пикники. Увы новости для них нерадостные – Москве обещают дождь, дождь и ещё раз дождь. Так что шашлыки, походы на природу пока отменяются. Возможно повезёт 9 мая, когда традиционно власти столицы будут разгонять тучи. Главное успеть собраться до сильного ливня, который обычно начинается после таких вмешательств в погоду.

Прогноз погоды на майские праздники в Санкт-Петербурге

В городе на Неве на праздник ещё холоднее, чем в Москве. В первых числах мая в Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, будет всего плюс 8, пасмурно, ветер и дожди. Дальше немного потеплеет – до плюс 12, переменная облачность.

Полностью солнечных дней не запланировано метеорологами вообще. Так что Северная столица оправдает своё звание пасмурного и дождливого города. Хотя, нет худа без добра: можно эти сумрачные дни провести в музеях, посетить театр. Да и честно говоря – град Петра невероятно красив, когда небо затянуто тучами. Если не верите, то отправляйтесь туда на майские и убедитесь сами.

Погода в начале мая в Поволжье

Ждут сюрпризы в начале мая и регионы Поволжья. Так, в Перми будет довольно прохладно, но не очень дождливо: градусники днём покажут на Первомай плюс 9-11, небо в основном пасмурное.

В Татарстане тучи закроют небо на все праздники, но дождей здесь будет чуть меньше. Температура воздуха составит около плюс 15-17, никаких особых катаклизмов вроде не обещают пока, но как оно там будет на самом деле – увидим.

В Саратове дождь как начнется 1 мая, так и не закончится 9 числа. Хотя к концу первой декады воздух всё-таки прогреется о плюс 19. Изредка в просветах туч будет выглядывать солнышко в насмешку над жаждущими хорошей погоды.

А в Самаре начало мая, по прогнозу синоптиков, ожидается сухое, но пасмурно. Зато с 4 числа начнутся ливневые дожди, зато температура воздуха начнёт расти.

Погода в начале мая в Сибири и на Урале

В Сибири май начнется с плюс 8-10 и дождя, потом перерыв на пару дней и снова ливни. Но, температура воздуха будет расти и к 9 мая поднимется почти во всех сибирских регионах до плюс 16.

А вот жителям Урала погода подготовил приятный сюрприз. Например, суровый Челябинск порадует по-настоящему тёплой погодой и никаких дождей. Будет немного облачно, градусники покажут до плюс 16. И так все майские.

В Ижевске начало месяца также ожидается тёплым, но небо затянет тучами. Начина с 5 мая на город обрушатся ливни, а градусники потихоньку начнут ползти вверх: в среднем на майские температура воздуха будет плюс 15. В Екатеринбурге все праздничные дни будет сухо, малооблачно и плюс 16.

Вот такие погодные сюрпризы нас ждут на эти майские праздники. Но, не забываем, что все эти долгосрочные климатические новости пока «вилами по воде писаны» и весьма ненадёжны. Потому расстраиваться заранее не будем, а просто дождёмся начала мая.

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