Путин поручил Кабмину представить доклад о механизмах предоставления Фонду ЖКХ средств ФНБ

Глава российского государства Владимир Путин поручил Кабмину представить до 16 апреля предложения о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами Кабмина, состоявшегося 31 марта 2021 года, опубликован в сегодня на официальном сайте Кремля.

Напомним, ещё в конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Кабмина высказал предложение о том, чтобы часть средств ФНБ на возвратной основе могла бы быть направлена на расширение программы модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионах страны.

При этом чиновник пояснил, что возвратность этих средств обеспечат за счёт оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности.

Не секрет, что большая часть объектов и систем коммунальной инфраструктуры по всей стране имеет высокую степень износа. Поэтому для надёжного обеспечения граждан качественными коммунальными услугами необходима комплексная и широкомасштабная модернизация коммунальной инфраструктуры во всех субъектах Российской Федерации, для чего требуются значительные капитальные вложения.

