«Роскосмос» рассекретил размер зарплат космонавтов

Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тыс. руб., опытные космонавты будут получать приблизительно 500 тыс. руб., передает ТАСС, ссылаясь на первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максима Овчинникова.

«Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% - чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% - их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», - рассказал Овчинников.

Даже после повышения зарплаты космонавтов России почти в два раза отстают от зарплат их европейских и американских коллег. В частности, астронавты NASA в среднем получают около $8-9 тыс., а астронавты Европейского космического агентства - $7-8 тыс., рассказал представитель «Роскосмоса».

Он уточнил, что на решение всех аспектов, связанных с увеличением зарплат российским астронавтам, ушло около четырех месяцев. Работа велась корпорацией совместно с Администрацией президента РФ, правительством, Минэкономразвития, Минфином. Первые выплаты после повышения, по словам чиновников, поступят уже в ближайшее время.

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