Сенат США хочет запретить президенту выходить из НАТО

Пятнадцать сенаторов Конгресса США от Демократической и от Республиканской партии, внесли законопроект, запрещающий президенту США выходить из военного альянса НАТО без одобрения Сената, сообщает «Голос Америки» (СМИ выполняет в России фкнкцию иностранного агента) со ссылкой на Reuters.

«Этот законопроект выражает явную поддержку НАТО со стороны Конгресса и гарантирует, что ни один президент, действующий в одиночку, не сможет разорвать узы альянса», – говорит один из инициаторов законопроекта Тим Кейн.

Законопроект говорит, что если президент США попытается вывести страну из состава НАТО без одобрения Сената, то предусматривается запрет на финансирование этих действий, а также уполномочивает юрисконсульта Конгресса оспорить действия администрации в суде.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за невыполнение их обязательств по объему военных расходов. Это послужило основанием для опасений о возможном выходе США из Североатлантического альянса.

После поражения на президентских выборах 2020 года Трамп несколько раз заявлял, что не исключает своего участи в президентской кампании 2024 года.