СМИ назвали дату возможного вступления в силу санкций на госдолг РФ

Запрет на покупку нового российского госдолга, который предусматривается новыми санкциями США, если он состоится, вступит в силу с 14 июня текущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

Газета ранее писала, что президент США Джо Байден планирует подписать указ о расширении запретов на торговые операции банков США с российскими государственными долговыми обязательствами, и уже сегодня, 15 апреля, о санкциях будет объявлено официально.

В декабре Вашингтон заявил о якобы имевшей место массовой кибератаке, в ходе которой хакеры, пользуясь уязвимостью в программном обеспечении Orion, получили доступ к информации компании SolarWinds. Ее клиентами являются многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний.

В случае вступления в силу новых санкций американские финансовые институты не смогут участвовать в первичных размещениях российского госдолга. Это коснется новых обязательств, выпущенных Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. СМИ сообщают, что ограничения не затронут вторичный рынок суверенных обязательств.

С августа 2019 года инвесторы из США не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. Это единственное ограничение, которое сегодня действует в отношении госдолга России.