СМИ сообщают о санкциях США против российского суверенного долга

Новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России, сообщает газета New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Ранее о новых американских санкциях против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций сообщало агентство Bloomberg. Также по данным СМИ, США намерены выслать десять дипломатов из-за якобы российского вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации собеседников агентства, Вашингтон может объявить об этих мерах уже в четверг 15 апреля.

Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источники, что американский президент Джо Байден планирует подписать указ о расширении запретов на торговые операции банков США с российскими государственными долговыми обязательствами.

В декабре Вашингтон заявил о массовой кибератаке, при которой хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds. Ее клиентами являются многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ответ на данную атаку США примут различные меры от санкций до «невидимых» инструментов.

Позже президент США в интервью ABC News пообещал, что в случае, если вина России будет доказана, Владимир Путин «заплатит за вмешательство» в выборы.

В Москве все обвинения о причастности к кибератакам не раз опровергали, отмечая, что они бездоказательны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.