Спецслужбы США допускают лабораторное происхождение коронавируса

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний комитета сената США заявила, что у спецслужб нет точной информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РБК со ссылкой на NBC.

«Можно сейчас определенно сказать, что разведывательное сообщество не имеет точной информации, откуда возникла коронавирусная инфекция», — сказала Хейнс NBC. Она отметила, что существуют две «альтернативные версии» возникновения инфекции. В соответствии с одной из них вирус передался от животного. А в соответствии со второй версией коронавирус случайно распространился из лаборатории в городе Уханьского института вирусологии.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его ведомство согласно с позицией Национальной разведки. По его словам, ситуация осложняется тем, что китайское правительство оказывало недостаточное содействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в предоставлении необходимой информации.

11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Китая в начальной фазе пандемии коронавируса оказались неспособны в полной мере сотрудничать с международным сообществом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой телеканал NBC.

«Я думаю, Китай знает, что на ранних этапах COVID-19 не было сделано то, что надо, а это значило в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени делиться информацией и обеспечивать действительную транспарентность», – сказал Блинкен.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Китай в появлении коронавируса и попытках скрыть начало его распространения. Трамп заявлял, что коронавирус SARS-CoV-2 был искусственно получен Уханьском институте вирусологи, либо природный вирус не смогли удержать в стенах лаборатории. А госсекретарь США Майк Помпео даже озвучил материальные претензии к Китаю. «Мы оцениваем потенциальный ущерб мира от ошибок Компартии Китая в 9 трлн долларов», – сказал Помпео.