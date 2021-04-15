США решили не отправлять военные корабли в Черное море

Посольство США в Анкаре уведомило турецкую сторону о своем решении отменить проход двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море, сообщил агентству РИА «Новости» источник в турецком МИД.

Первоначально планировалось, что два американских эсминца Roosevelt и Donald Cook должны были пройти в акваторию по очереди 14 и 15 апреля, пробыв там до 4 и 5 мая. Операция американских военных кораблей в Черном море носят «рутинный характер», заявил официальный представитель Пентагона Джона Кирби. Он отметил, что США обычно координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой в адрес Москвы, в этой связи РФ не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон.

Конвенция Монтрё была принята принята в 1936 году. В ее основе лежит сохранение возможности за торговыми судами всех стран свободно проходить через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Условия прохода различается для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Первые могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, и для них существуют серьезные ограничения.

