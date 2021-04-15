США ввели новые антироссийские санкции

Вашингтон ввёл новые жёсткие санкции против Москвы.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб». В частности, под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Глава Белого дома Джо Байден заявил конгрессу, что его указ об антироссийских санкциях вызван «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая якобы исходит от нашей страны.

Он подчеркнул, что «правительство Российской Федерации ведёт вредоносную внешнеполитическую деятельность, в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнёрах.

По его мнению, Москва представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

В свою очередь руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен отметил, что несмотря на введённые санкции, Вашингтон по-прежнему намерен искать возможности для сотрудничества с Москвой.

