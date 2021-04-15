Олимпийские игры в Токио могут быть отменены из-за COVID-19

Высокопоставленный представитель правящей партии Японии заявил в четверг, что отмена Олимпийских игр в Токио рассматривается как вариант япоскими властями, если кризис с коронавирусом усугубится, сообщает Рейтер. Это заявление прозвучало на фоне четвертой волны инфекций, которая нарастает в Японии менее чем за 100 дней до начала Игр.

«Если это (проведение Игр) окажется невозможным, мы должны решительно остановиться», - заявил генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тошихиро Никаи в интервью телеканалу TBS.

Никаи отметил, что отмена Игр - это «конечно» вариант. «Если Олимпийские игры станут ситочником распространения инфекции, тогда для чего они нужны?», - добавил он.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Японии должны пройти этим летом без участия иностранных болельшиков.