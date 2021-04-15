Цифровая валюта Китая угрожает доллару

За мощными колебаниями биткоина и других криптовалют как-то остается в целом в тени стремительная цифровизация юаня. Эта тенденция в сочетании с макроэкономическими и геополитическими факторами может стать главной причиной быстрого ослабления доминирования доллара как главной резервной валюты планеты. Юаню сейчас вполне по силам стать основным соперником американской валюты.

Центробанки по всему миру в последние годы все пристальнее изучают идею цифровизации валют. Однако мало найдется на планете стран, где бы к разработке собственной цифровой валюты относились так серьезно, как в Поднебесной. Цифровая валюта по-китайски будет лишена многих минусов криптовалют, в том числе самого большого – анонимности. Кроме этого, она будет находиться под полным контролем китайского центробанка. При этом все плюсы: резкое усиление безопасности, возможность мгновенно осуществлять международные транзакции, снижение их стоимости и так далее не только сохранятся, но и усилятся.

Очевидны выгоды и для Китая конкретно. Цифровая валюта позволит ему, в первую очередь, ослабить зависимость от доллара и уменьшить влияние зарубежных регуляторов и международных финансовых организаций и институтов.

Пока большинство стран еще только обсуждает идею введения цифровых валют, Китай всех сильно опередил и начал в апреле прошлого года крупный пилотный эксперимент с разрешением коммерческим банкам в четырех городах проводить операции с цифровой валютой. В августе программа начала действовать еще в 24 крупных городах КНР.

В планах правительства КНР введение цифровой валюты в широкий оборот уже в 2022 году. Для этого планируется еще больше расширять список городов, где проводится эксперимент, и включить в него в этом году Пекин с Шанхаем. Китайские власти очень надеются, что цифровизация поможет юаню завоевать позиции на международной арене.

Конечно, далеко не все за пределами Поднебесной, особенно, в США согласятся пользоваться цифровой валютой, контролируемой Пекином. Однако ее вполне могут принять и наверняка примут во многих частях Азии, Латинской Америки и Африки.

Ценность и авторитет резервной валюты определяется двумя главными условиями: во-первых, стабильность, ликвидность и широкое применение в международных расчетах и, во-вторых, если поддержка страной, с которой у другого государства крепкие связи. Особенно, в сфере безопасности.

Развитие Китая в последние годы показывает, что он вполне удовлетворяет обоим этим условиям. Власти поддерживают внутри страны определенную стабильность. В 2019 г. на долю Поднебесной пришлись 16% от глобального ВВП, но юань во второй половине прошлого года составлял лишь немногим более 2% от мировых валютных резервов. Его усиление как резервной валюты сдерживает то обстоятельство, что у иностранцев очень мало активов, номинированных в юанях.

Сейчас же китайское правительство решило поддержать юань при помощи открытия своего 15-триллионного рынка для бизнесменов и компаний из-за границы. Повышение спроса на китайские гособлигации должно снизить процентные ставки и стоимость заимствований. Очень важно, что именно Китай станет первым государством, которое ввело цифровую валюту, и что именно ему достанутся все лавры и выгоды первопроходца.

В последние годы Китай много добился в расширении торговли в юанях благодаря соображениям безопасности и геополитики. Например, популярности юаня сильно способствует грандиозный проект «Один пояс, один путь» и финансирование Пекином десятков проектов в развивающихся странах.

На руку юаню, как ни странно, в деле принятия его как резервной валюты и пандемия коронавирусной инфекции. У подавляющего большинства стран из-за локдаунов и борьбы с вирусом резко выросли долги и дефициты бюджетов. Американские власти, к примеру, пандемия заставила проводить более адаптивную денежно-кредитную политику.

Уникальная комбинация мощного фискального роста и роста, которому способствует вакцинация, где краткосрочные процентные ставки находятся в районе 0, еще больше увеличат и без того уже огромный дефицит по текущим операциям и усилят давление на доллар. Цифровизация юаня дополняет эти тенеднеции и еще больше усиливает давление на американскую валюту. Причем, следует иметь в виду, что это явление будет длительным и наверняка сильно изменит глобальную экономику.