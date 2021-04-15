Турция продолжит поставлять беспилотники Украине

Издание Türkiye привело слова неназванного турецкого дипломата о том, что для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое вооружение, сообщает Lenta.ru. Источник турецкого издания добавил, что Турция может продать беспилотники и России, если Москва сделает соответствующий запрос. «Ударные БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны», — заявил турецкий дипломат.

Ранее Турция заключила контракт на поставку Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом. По итогам переговоров президентов Турции Реджепа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского была подписана совместная декларация. В числе прочего стороны договорились поддержать создание «Крымской платформы» как инструмента для «урегулирования вопроса оккупации полуострова» и углубить сотрудничество в оборонной промышленности.

12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, находившийся с визитом в Египте, сделал ряд заявлений по поводу обострения ситуации на Донбассе. «Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», – сказал Лавров.

12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано двух рейсов в неделю по направлению Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в эту страну.