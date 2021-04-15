В Кремле прокомментировали возможные санкции США против госдолга РФ

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил возможные санкции США против госдолга РФ.

По словам представителя Кремля, российские власти осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления из Вашингтона, передаёт РИА Новости.

«Понятно, что дыма без огня не бывает – сказал Песков, комментируя информацию о новых антироссийских ограничениях со стороны США, в том числе против суверенного долга. – И, скорее всего, речь идет о каких-то уже «сливах». Пока, конечно же, не будем ничего оценивать по газетным новостям, всё-таки дождёмся, если какие-то конкретные решения будут объявлены.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».

«В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы», – резюмировал представитель Песков.

Ранее стало известно, что новые санкции Вашингтона против Москвы будут направлены против суверенного долга РФ. Согласно информации американских СМИ, глава Белого дома Джо Байден планирует подписать указ о расширении запретов на торговые операции банков США с российскими государственными долговыми обязательствами. Ожидается, что рестрикции будут введены уже сегодня, 15 апреля.

Позже появилась информация, что запрет на покупку нового российского госдолга, который предусматривается новыми санкциями США, если он состоится, вступит в силу с 14 июня текущего года. При этом, как утверждают источники издания Wall Street Journal, ограничительные меры не затронут вторичный рынок суверенных обязательств.

Кроме того, о новых американских санкциях против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций передаёт агентство Bloomberg. Также, по данным СМИ, США намерены выслать 10 российских дипломатов из-за якобы российского вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds.

На фоне этих новостей курс рубля обвалился в обеих парах на торгах Мосбиржи. Так, по данным на 13:50 мск курс доллара вырос сразу на 1,34% – до 76,88 руб. В моменте нацвалюта снижалась до 77,28 руб. Курс евро вырос на 1,04 руб. – до 91,88. В моменте единая валюта ЕС торговалась по 92,22 руб.

