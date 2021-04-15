В Новой Москве появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса – заммэра Ефимов

В Москве на восьми участках площадью более 46,6 тысячи кв. метров возведут спортивные площадки, по пяти из них уже заключены договоры. Три объекта появятся на территории Новой Москвы (ТиНАО - Троицкого и Новомосковского административных округов), еще по одному – в Северном и Восточном округах. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«С начала текущего года в ходе городских торгов по аренде реализованы восемь земельных участков площадью 6,6 га для размещения быстровозводимых некапитальных спортивных объектов. Инвесторам предстоит построить здесь современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, каркасно-тентовые корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые катки или игровые площадки для пляжных видов спорта. Сразу три новых спортивных объекта появятся на территории ТиНАО. Всего в данных земельных аукционах приняли участие 84 предпринимателя», – рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что с победителями торгов город заключит договор аренды сроком на 49 лет, а возвести объект арендаторам предстоит в течение года с момента его заключения.

«Мы наблюдаем высокий интерес инвесторов к развитию новых территорий в интересах жителей столицы – в прошлом году город реализовал 14 участков под некапитальные ФОКи с конкуренцией в среднем четыре участника на лот, в этом году конкуренция на данных аукционах в среднем составляет уже свыше 10 участников на лот. Сейчас заканчивается прием заявок на еще один земельный участок под некапитальный ФОК – на юго-западе города площадью 1,16 га», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.