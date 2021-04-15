В России анонсировали зеркальный ответ на новые санкции США

Владимир Джабаров – первый заместитель главы комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – заявил, что Москва ответит зеркально, на санкции США, в том числе на высылку наших дипломатов.

«С нашей стороны тоже будет высылка по соответствующим позициям», – цитирует сенатора РИА Новости.

При этом Джабаров отметил, что окончательное решение по данному вопросу принимает руководство страны.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что отвечать на санкции США нужно обязательно и оперативно. Как подчеркнул политик, новые санкции Вашингтона безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения.

«Они появились всего спустя два дня после обнадёживающего разговора двух президентов, осмысленного и основательного. Но отвечать на них надо, на мой взгляд, обязательно, и делать это следует оперативно. Уже лет 200 человечество пользуется сентенцией «месть - это блюдо, которое надо подавать холодным». Считаю, что эта сентенция, вполне применима и в случаях, когда речь идёт не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество», – резюмировал сенатор.

Между тем зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заявил, что Россия зеркально ответит на новые санкции США.

«Мы, естественно, вышлем также 10 сотрудников дипмиссии США, и, поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия», – сказал депутат.

По его словам, ответные санкции будут носить зеркальный характер - Россия будет вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он «не улучшает международную обстановку».

Ранее сообщалось, что по данным CNN, которое ссылается на два информированных источника, США готовятся к высылке из Нью-Йорка и Вашингтона 12 российских дипломатов.

По словам собеседника телеканала – американского чиновника – работники дипмиссий получат 30 дней на сборы и отъезд. Также санкции затронут сотрудников российской разведки, чиновников правительства и организации, подозреваемые в хакерской атаке

Позже появилась официальная информация, что Вашингтон ввёл новые жёсткие санкции против Москвы. Так, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.