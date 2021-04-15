В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом в России составил 8944 случаев в 83 регионах, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране за все время эпидемии выявили 4,67 млн случаев заболевания коронавирусом.

Число летальных исходов за сутки достигло 398 человек, в общей сложности число жертв вируса в стране насчитывает к этому часу 104 398. Успешно перебороли заболевание 4,3 млн пациентов, в том числе 10 225 за последние сутки.

На первом месте среди регионов РФ по заболеваемости остается Москва, в столице выявлено за последние 24 часа 2455 новых больных. На втором месте находится Санкт-Петербург (+719), на третьем Московская область (+565).

Наименьшие показатели зафиксированы в Магаданской области и в Туве (+2), в Еврейской АО (+1). В Ненецком АО и в Чукотском АО не выявлено ни одного заболевшего за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остается на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. Лидируют США ‒ более 31 млн случаев, далее следуют Индия (более 13,8 млн), Бразилия (свыше 13,5 млн) и Франция (свыше 5,1 млн). Всего в мире выявлено более 137 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек.

