Visa и Mastercard ответили на заявление Москвы о возможной блокировке

Крупные международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о готовности продолжить работу в России, несмотря на заявления представителей властей страны о возможной блокировке, пишет РБК, ссылаясь на интервью с главой Mastercard в России Алексеем Малиновским.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками», - прокомментировал он информацию. Руководитель отметил, что «компания является социально значимой платежной системой для рядовых граждан, а все ее операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК».

В свою очередь, в компании Visa напомнили, что платежная система работает в России на протяжении более 30 лет и в настоящее время вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики, обогащает рынок современными платежными технологиями и решениями.

13 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости отказаться от использования западных платежных систем и перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. По его словам, Россия этим «уже активно занимается».

Накануне об отсутствии каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова. Она отметила, что наряду с этим ЦБ планирует продолжить развитие и национальных сервисов.

