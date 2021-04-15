Вторая жизнь ОФЗ столкнулась с санкциями США

Сегодня утром западные средства массовой информации одно за другим начали публиковать сообщения о том, что администрация Джона Байдена объявит о новых санкциях в отношении России. По информации изданий, объявлено об этом может быть уже сегодня.
Согласно сообщениям, санкции коснутся 30 юридических лиц, некоторых чиновников, но самое главное, они должны будут включать запрет для американских банков на покупку нового госдолга России.
В частности, запрет вводится на покупку ОФЗ напрямую у Центрального банка России и у Министерства финансов Российской Федерации, а также — бумаг, выпущенных от лица Фонда национального благосостояния.
Кроме того, США собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. У них будет 30 дней для выезда из страны, об этом сообщил телеканал CNN.
Все это моментально сказалось на динамике российского финансового рынка. Рубль и облигации полностью нивелировали весь позитив, которым наполнились после телефонного разговора Путина и Байдена во вторник.
И здесь есть весьма важные моменты, на которых стоит остановиться подробнее, но сперва немного предыстории.
Геополитическая напряженность и санкционная риторика была в центре внимания инвесторов все последнее время. На этом фоне российский рубль сильно ослаб, но что еще более важно — сильно подешевели облигации федерального займа, а спрос нерезидентов на них практически испарился.
В таких условиях занимать на рынке стало проблематично, и в начале года у Минфина были очевидные сложности с привлечением заемных средств.
В итоге, частично нехватку спроса удалось компенсировать при помощи банков, которые и выступили основными покупателями новых выпусков. Однако без разрядки геополитической напряженности говорить о возвращении иностранцев не приходилось.
Надежда на эту разрядку появилась как раз в начале недели. Инвесторы и спекулянты, казалось, поверили, что худшее для российской валюты и ОФЗ уже позади и бросились скупать подешевевшие бумаги.
Аукционы Минфина в среду также прошли очень хорошо. В ходе двух размещение ведомство привлекло 383,75 миллиардов рублей, что стало максимальным объемом с 3 ноября 2020 года.
Но на вторичном рынке сводный индекс ОФЗ (RGBI) еще в понедельник опустился ниже 200-недельной средней — это важный индикатор с точки зрения технического анализа. Пробой графиком этой линии, как правило приводит к ускорению продаж. То есть, вероятность дальнейшего обвала на рынке госдолга РФ была как никогда высока.
«Ситуация крайне нервная. Информационный фон разворачивается на 180 градусов. Не успели инвесторы выдохнуть, как угроза снова материализовалась. Многие покупали в среду ОФЗ, да и российские акции на фоне снижения геополитической риторики стали выглядеть привлекательно перед сезоном дивидендов, тем более — для иностранцев, который для таких операций сначала должны купить рубли. А в текущих условиях российский рынок теперь выглядит взрывоопасным. Крупные долгосрочные инвесторы будут стараться избегать российских активов, а это в долгосрочной перспективе будет означать отсутствие драйверов для укрепления рубля. Как известно, растет только та валюта, в которую течет капитал», — прокомментировал текущую ситуацию старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.
Ситуацию, как казалось, переломил тот самый телефонный разговор президентов, и в среду котировки ушли из опасной зоны — индекс ОФЗ уверенно рос. Все выглядело как попытка зарубежных спекулянтов сыграть в двойную игру, купив подешевевший рубль и подешевевшие облигации с целью получить доход и от изменения курсовой разницы валют, и от роста стоимости бондов.
Однако вернувшаяся в повестку дня угроза санкций вернула все в исходное положение.
Сразу после открытия торгов гособлигации РФ начали стремительно дешеветь, а RGBI снова вернулся на 200-недельную среднюю, и теперь вопрос только в том, как участники рынка будут трактовать санкции по факту их появления, а не после публикаций СМИ.