Вторая жизнь ОФЗ столкнулась с санкциями США

Сегодня утром западные средства массовой информации одно за другим начали публиковать сообщения о том, что администрация Джона Байдена объявит о новых санкциях в отношении России. По информации изданий, объявлено об этом может быть уже сегодня.

Согласно сообщениям, санкции коснутся 30 юридических лиц, некоторых чиновников, но самое главное, они должны будут включать запрет для американских банков на покупку нового госдолга России.

В частности, запрет вводится на покупку ОФЗ напрямую у Центрального банка России и у Министерства финансов Российской Федерации, а также — бумаг, выпущенных от лица Фонда национального благосостояния.

Кроме того, США собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. У них будет 30 дней для выезда из страны, об этом сообщил телеканал CNN.