X5 Retail Group будет доставлять продукты в половине российских регионов

Крупнейший ритейлер X5 Retail Group, которому принадлежат торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», планирует до конца II квартала этого года запустить свой сервис доставки продуктов «Впрок» ещё в 23 российских регионах.

Таким образом, к середине года ритейлер будет готов поставлять продукты 66% населения страны в половине субъектах РФ, передаёт Investing.com со ссылкой информацию компании.

Отмечается, что к традиционной модели доставки теперь добавиться опция самовывоза. Так, заказ, который оформлен на сайте, можно будет получить в постамате 5Post или на кассе магазинов «Пятёрочка». При этом самовывоз будет бесплатным при заказе от 1 000 руб.

Vprok.ru Перекрёсток представлен уже в 20 регионах, из которых 10 обслуживаются курьерской доставкой до двери. Еще 10 подключились к данному сервису в 2021 году, в них доступен самовывоз через действующую инфраструктуру. Список регионов будет расширяться по мере открытия новых точек выдачи 5Post, число которых к концу II квартала увеличится с 1 500 до 7 000.

По словам главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, сотрудничество 5Post и Vprok.ru Перекрёсток — удачный пример эффективной синергии бизнесов Х5 Retail Group, когда два перспективных быстрорастущих сервиса помогают друг другу масштабироваться.

Кроме того, он подчеркнул, что трансформация Перекрестка в маркетплейс будет сопровождаться расширением текущего ассортимента в два раза. Так, уже до конца 2021 года он составит более 100 тыс. наименований.

