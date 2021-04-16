7 вопросов председателю комитета Госдумы по энергетике Павлу Завальному

- Вы заявили в четверг, общаясь с делегацией германского Бундестага, что «Северный Поток - 2» заработает уже этим летом. Это скорее политическая декларация или у вас есть конкретные данные?

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- Я исхожу из того, что до завершения строительства газопровода, сварки его последнего стыка, осталось около 120 километров, то есть 95 процентов газопровода уже готово. Если набранные сегодня темпы прокладки будут сохраняться, то последний шов будет сварен не позднее начала июня. А для того, чтобы это сделать, у трубоукладочных судов «Академик Черский» и «Фортуна» есть все технологические возможности.

- То есть июнь — это еще не начало коммерческих поставок, а только завершение прокладки труб, это не совсем одно и то же…

- Конечно, до начала коммерческих поставок должны пройти еще работы по вытеснению воздуха техническим нейтральным газом, заполнение трубопровода, опрессовка, испытания, ввод в эксплуатацию и т. д. Это займет еще как минимум два-три месяца. То есть коммерческие поставки начнутся не раньше конца лета, а скорее всего осенью.

- Но не изменится ли к осени политическая ситуация в самой Германии? Там ведь в сентябре состоятся выборы в Бундестаг, и никто не гарантирует, что главный защитник СП-2 с немецкой стороны, Ангела Меркель, останется на посту федерального канцлера.

- На мой взгляд, принципиально на судьбу СП-2 не повлияет то, какими будут итоги выборов в ФРГ. Другое дело, что немцы могут использовать «Северный поток — 2» в качестве рычага давления на Россию, манипулируя разрешенными объемами прокачки газа, которые в Евросоюзе регулируются «Третьим энергопакетом». Например, будут добиваться от Газпрома не снижать объема транзита газа через Украину.

- Насколько запуск СП-2 вообще изменит энергетическое «меню» Германии — займет ли российский газ полностью всю долю ее национального рынка, которая допускается условиями «третьего энергопакета»?

- Мы исходим из того, что спрос на газ в Германии будет только расти в обозримой перспективе. Это следует из снижения собственной добычи газа в ЕС, а также планов Германии по выводу из эксплуатации угольных и атомных электростанций. Снижение угольной и атомной электрогенерации можно заместить только российским трубопроводным газом. Работающие на угле ТЭЦ дают сегодня около 40 процентов всей электроэнергии, которая вырабатывается в этой стране, и они имеют очень высокий уровень выбросов углекислого газа и низкую эффективность по сравнению с газо-паровыми генераторами. Американский же сжиженный газ, который США настойчиво убеждают Германию покупать, становится неконкурентоспособным при цене ниже 140 долларов за тысячу кубометров. Да, сегодня цена на спотовом рынке Германии составляет 254 доллара за тысячу кубометров. Но «Северный поток — 2» строится больше на перспективу, чем на удовлетворение сиюминутных нужд — первоначально он и не должен работать на полную мощность.

- И все-таки, если после выборов в Бундестаг Ангела Меркель перестанет быть канцлером, не изменится ли позиция Берлина относительно сотрудничества с Россией, в том числе в области энергетики?

- В Германии, разумеется, есть силы, которые настроены к России недружелюбно. Эти силы в том числе оформлены и политически, и у них есть фракции в Бундестаге. Как ни странно, к их числу относится партия «зеленых», которая вроде должна была бы поддерживать переход от «грязной» угольной электрогенерации на экологически безвредную газовую. Но их политическая ангажированность перевешивает экологические выгоды от перехода электростанций на российский газ. Позиция «зеленых» состоит в том, что запуск «Северного потока — 2» нанесет ущерб Украине, и поэтому они против него, что очень странно.

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- В последние недели строительным работам в Балтийском море пытаются мешать физически, перегораживая маршруты российских трубоукладчиков кораблями, оказывая психологическое давление облетами военных самолетов и т. д. Если понятно, что всё это не остановит строительство трубопровода, к чему вся эта суета?

- Организаторы этих акций хорошо понимают, что остановить строительство они не смогут, а вот как-то затормозить — такой шанс якобы есть. Например, какой-нибудь корабль или подлодка могут «случайно» протаранить российский трубоукладчик, да хотя бы повредить якорную цепь. В чем смысл этих затяжек? Я думаю, как раз в том, чтобы дотянуть до выборов в Бундестаг в надежде, что новая конфигурация парламента окажется более жестко настроенной к Москве и более лояльно — к Вашингтону. А такой исход выборов вполне вероятен, потому что шансы у «зеленых» встать в коалицию с правящей партией имеются, а они, как я уже сказал, будут настаивать на отказе от проекта «Северный поток — 2».

- Как отреагировали депутаты Бундестага, во время онлайновой встречи с которыми вы сделали свое заявление о запуске СП-2 летом, на это извещение?

- Для них это, конечно, неожиданностью не стало, они не хуже меня знают ситуацию со строительством трубопровода. Но я хочу подчеркнуть, что немецкие парламентарии, которые участвовали во встрече, — это члены межпарламентской «группы дружбы», куда входит около 70 депутатов. К слову, это самая крупная «группа дружбы» в Бундестаге — больше только «группа дружбы» с США. Поэтому присутствовавшие на встрече депутаты, как правило, поддерживают любые формы сотрудничества с Россией, в том числе, разумеется, и «Северный поток — 2».

- В четверг Байден подписал новые санкции в отношении России, и отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против «Северного потока — 2», сказал, что этот вопрос затрагивает европейских союзников США. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются. Так нужно ли ожидать новых санкций, которые затронут работу конкретно проекта «Северный поток — 2»?

- На самом деле, от американцев можно ожидать всего, чего угодно. Но они, судя по всему, уже смирились с тем, что «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на любые санкции. Как я уже сказал, американский СПГ по текущим ценам имеет свою сезонную рыночную нишу на немецком рынке, и это в определенной мере снижает агрессивность Вашингтона в отношении российского трубопровода. Для нас же сам факт наличия действующего трубопровода, даже если он сегодня не будет загружен на сто процентов, станет аргументом в переговорах с Нафтогазом, когда Газпром будет продлевать соглашения о транзите, чтобы достичь более приемлемых условий транзита газа, чем сегодняшние. Наличие альтернативного маршрута сделает Киев более гибким.