Акции дня: бумаги «Распадской» обновили максимумы

Акции угольной компании «Распадская» побили исторический максимум по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 16 апреля. В течение торгов стоимость акций достигала 235,24 рублей за акцию, к концу торгов рост составил +15,50% и стоимость акций выросла до 231 рубля за штуку.

Интерес трейдеров к акциям компании возник на фоне корпоративных новостей. Совет директоров материнской компании Evraz одобрил проработку потенциального выделения угольного бизнеса в отдельную структуру на базе «Распадской». Таким образом, акционеры могут получить акции угольной компании пропорционально их долям. Акционерам Evraz будет предоставлена возможность продать акции «Распадской».

Дополнительным фактором привлекательности стали новости по дивидендам. Совет директоров компании проголосовал за распределение промежуточных дивидендов в размере 0,2 доллара на акцию, что соответствует доходности 2,4%, дата закрытия реестра намечена на 28 мая, дата выплаты - 25 июня.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,78% до 3596,48 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,36% до 1494,96 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:58 мск составила 66,84 долларов за баррель (-0,15%). Российская валюта укреплялась – 75,71 рубля за доллар.