Байден выступил с заявлением по поводу отношений с Россией

Президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором рассказал свое видение отношений с Россией. Глава Белого дома охарактеризовал отношения двух стран как «диалог великих держав» и «гордых народов», которые заботятся о своем будущем.

Байден напомнил, что еще во время предвыборной президентской кампании заявлял о необходимости введения санкций за «вмешательство в американские выборы». Однако, по его словам, США не заинтересованы в эскалации конфликта. «Россия и США должны работать вместе в определенных сферах», – заявил Байден и привел в пример ДСНВ.

Байден заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину встретиться этим летом в Европе и выразил надежду, что они смогут «запустить стратегический диалог в интересах стабильности и безопасности». «Мы сможем решить глобальные проблемы, работая вместе. Например, это противостояние реальным угрозам со стороны Ирана и Северной Кореи, а также борьба с изменением климата», – сказал Байден.

Глава Белого дома заявил о поддержке Украины со стороны США и выступил за деэскалацию конфликта.

Отвечая на вопрос журналистов о газопроводе «Северный поток – 2», Байден заявил, что «это сложный вопрос, который влияет на наших союзников в Европе».

Сегодня, 15 апреля, США ввели санкции в отношении России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра». Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.