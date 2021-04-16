Чистая прибыль «Северстали» выросла в 10 раз

Чистая прибыль «Северстали» в I квартале 2021 года выросла в десять раз по сравнению с тем же периодом 2020 г. до $721 млн, говорится в сообщении компании.

За отчетный период выручка группы выросла на 27,5% до $2,219 млрд, показатель EBITDA вырос более чем в два раза до $1,162 млрд, рентабельность по EBITDA выросла на 20,5 процентных пунктов до 52,4%, уточнили в пресс-службе компании.

Общее производство по сравнению с данными годичной давности выросло на 4%, составив 2,96 млн т. Аналитики связывают производственный рывок с увеличением количества плавок благодаря пуску доменной печи №3.

«Совет директоров “Северстали” рекомендовал дивиденды за I квартал 2021 г. в размере 46,77 рублей на акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 21 мая 2021 г», - сообщает компания. Общее собрание акционеров намечено на 26 апреля 2021 года.

При этом в компании отметили негативное влияние коронавирусной пандемии на отрасль в целом, однако восстановление потребовало не так много времени, как ожидалось. Благодаря росту китайского рынка на 10% цены на сырье отрасли резко пошел вверх.

