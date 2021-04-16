Германия прокомментировала переговоры Меркель, Макрона и Зеленского

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

«Федеральный канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили в особенности ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации», – цитирует Зайберта «РИА Новости».

Кроме того, он добавил, что Меркель и Макрон «подчеркнули необходимости полной реализации минских соглашений с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате».

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к которым в онлайн формате присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. По итогам переговоров Зеленский вышел к журналистам один, без Макрона. По словам Зеленского главной темой переговоров была ситуация на Востоке Украины.