JPMorgan: российские ОФЗ, попавшие под санкции США, могут быть исключены из индексов

В крупнейшем инвестиционном банке США JPMorgan заявили, что в результате санкций, которые Вашингтон объявил против нового российского госдолга, гособлигации РФ могут быть исключены из индексов JPMorgan. Речь идёт, в том числе и об исключении из инвестиционного индекса развивающихся рынков GBI-EM, передаёт агентство Reuters.

В банке при этом пояснили, что экономические санкции, влияющие на воспроизводимость индексов фиксированной доходности JPMorgan, приведут к периоду наблюдения, за которым могут последовать действия для ребалансировки, в том числе исключение из индекса попавших под санкции облигаций/эмитентов.

Напомним, 15 апреля, Вашингтон ввёл санкции в отношении нашей страны. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Позже президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором рассказал своё видение отношений с РФ. Глава Белого дома охарактеризовал отношения двух стран как «диалог великих держав» и «гордых народов», которые заботятся о своем будущем.

При этом он подчеркнул, что США могли бы «зайти дальше» в вопросе санкций против России, но президент по пока, по его словам, он «решил действовать пропорционально».