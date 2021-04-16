Как Москва покоряет Мексику

Специалисты Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» проанализировали, какие перспективы может открыть экспортный рынок Мексики для московских компаний и какие товары из столицы будут востребованы у латиноамериканских партнеров.

На протяжении последних лет в Мексике наблюдается динамичный рост экономики: за пять лет она выросла почти на 20%. Хотя кризис 2020 года все же повилял на экономику страны, откатив ее несколько назад. Однако эксперты считают, что экономика страны быстро восстановится, поэтому для экспортеров это крайне интересный, крупный рынок, потребности которого будут стремительно расти в ближайшие годы.

Сегодня Мексика, население которой составляет 125 млн человек, — 11-я экономика в мире. Это огромный рынок, граничащий с США и во многом ориентированный именно на экспорт в эту страну. В Мексике процветающая электронная промышленность — шестая по величине в мире. Компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, печатные платы — все это производится тут. Вторая важная часть промышленности Мексики — автопром. В стране работают заводы таких гигантов, как Ford, Chrysler, Nissan, Volkswagen и т. д., а автомобили и грузовики — крупнейшая статья экспорта.

Мексика активно работает на внешнем рынке, ее импорт в прошлом году составил 383,7 млрд долларов. В основном страна закупает транспортные средства и комплектующие, продукцию электротехники, вычислительную технику.

Основное направление торговли между Россией и Мексикой — несырьевая неэнергетическая продукция, общий товарооборот по итогам 2020 года составил 2,16 млрд долларов. Российский экспорт из этой суммы составляет 1,14 млрд. При этом основа торговли между Россией и Мексикой — продукция высокой добавленной стоимости: металлургической, химической и бумажной промышленности.

Оборудование и шоколадки

«По итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Мексику составил 30,39 млн долларов. Это на 37,2% больше чем в 2019 году. В основном столичные производители экспортируют в эту страну промышленную продукцию. В 2020 году промышленный экспорт Москвы в Мексику составил 20,59 млн долларов, что в 2,5 раза выше по сравнению с 2019 годом», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего московские промышленники поставляют в Мексику механического оборудования, а также телекоммуникационной и распределительной аппаратуры.

«Механического оборудования и техники в 2020 году в Мексику было экспортировано на сумму 5,06 миллиона долларов, телефонов и коммуникационной аппаратуры — на 3,31 миллиона долларов, электрораспределительной аппаратуры московские компании продали на 1,16 миллиона долларов», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Объем экспорта лекарственных средств, по его словам, составил 2,52 млн долларов, косметики — 1,5 млн долларов. «При этом все товары-лидеры демонстрируют положительную динамику в сравнении с 2019 годом», — добавил Александр Прохоров.

Промышленным оборудованием московский экспорт не ограничивается. Мексиканцы распробовали и московские продукты питания: экспорт продукции агропромышленного комплекса по итогам 2020 года составил 9,8 млн долларов. В основном это были пищевые добавки и шоколадные изделия. Впервые в прошлом году на мексиканский рынок вышли московские мучные кондитерские изделия.

Перспективы торговли

Специалисты центра поддержки и развития экспорта «Моспром» проанализировали, какие перспективы может открыть экспортный рынок Мексики для московских компаний и какие товары из столицы будут востребованы у латиноамериканских партнеров.

На данный момент большинство товаров Мексика импортирует из Соединенных Штатов Америки, однако у правительства есть планы ослабить экономическую зависимость от США. Это делает весьма перспективным импорт различных товаров из России, в частности из Москвы, полагают в «Моспроме».

По мнению экспертов центра, самые перспективные сферы для столичных импортеров — сельское хозяйство и оборудование для него. Широкий спрос на этом рынке будут иметь техника и оборудование, используемые в сельском хозяйстве.

Другой огромный рынок — нефтесервис и нефтепромысловое оборудование. Для российских компаний, имеющих опыт и компетенции в обустройстве месторождений, строительстве трубопроводной инфраструктуры, мексиканский рынок может быть интересным.

«В 2013 году в Мексике началась энергетическая реформа. По ее итогам нефтегазовая отрасль была демонополизирована, и это дало доступ частному и иностранному капиталу к участию практически во всех процессах: от добычи углеводородов до их продажи. Это дает московским экспортерам возможность поставлять в Мексику механическое оборудование и технику, например для разведки месторождений и строительства трубопроводов», — отметила генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова.

По ее словам, власти Мексики также разработали программу развития инфраструктуры, в которую включены 39 проектов в области строительства автомагистралей, портов, железных дорог, систем водоснабжения и утилизации отходов, что дает московским компаниям возможность предложить Мексике необходимое оборудование и стройматериалы. Кроме того, Мексика, по мнению Натальи Шуваловой, может стать «мостом» для выхода столичных производителей на рынки других стран Латинской Америки.