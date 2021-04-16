Экономика Китая в первом квартале выросла почти на 20 процентов

Постковидное возвращение китайской экономики оказалось рекордно громким. ВВП КНР по итогам первого квартала 2021 года оказался на 18,3% выше ВВП за тот же период времени прошлого года. Это самый большой рост за все 30 без малого лет наблюдений за размерами квартальных ВВП.

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Несмотря на рекордные показатели озвученным Бюро статистики КНР цифры оказались ниже прогнозов. Так, например, эксперты Reuters предсказывали рост экономики на 19%. К тому же, считает ВВС, ввиду того, что сравнение производится с прошлогодним первым кварталом, на который пришлись очень жесткий локдаун и очень сильное сжатие второй экономики планеты, судить сейчас по уровню устойчивости ее роста явно рано. Напомним, по результатам января-марта 2020 г. экономика Китая обвалилась на 6,8%.

Конечно, главная причина рекордного роста китайской экономики в крайне низкой базе, По квартальным же показателям, т.е. по сравнению с предыдущим кварталом, экономика КНР выросла в январе-марте лишь на 0,6%

Все остальные ключевые экономические показатели хозяйственной деятельности Поднебесной свидетельствуют о мощном восстановлении, потому что сравниваются с очень низкими показателями. Так, промышленное производство в марте текущего года выросло на 14,1% по сравнению с первым весенним месяцем 2020 г., а ритейловая торговля – на 34,2%.

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«Месячные показатели свидетельствуют о том, что производство, потребление и инвестиции в марте пошли в рост на последовательной основе с учетом двух первых слабых месяцев»,- объясняет экономист из Оксфорда Лузи Куджис.

Несмотря на двузначные цифры не все экономические новости из Китая оказались позитивными. Аналитики прогнозируют замедление отдельных секторов китайской экономики по мере сокращения поддержки правительства.

Юэ Су из Economist Intelligence Unit считает, что рост замедлят ряд секторов промышленности и статей экспорта.

«Торговля и внутреннее производство могут не сохранить высокие темпы развития первых трех месяцев из-за недостаточной поддержки внутренней экономики»,- объясняет она.

Несмотря на это статистика позволяет сделать вывод, что восстановление после коронавирусной пандемии второй экономики планеты набирает ход на фоне успешного сдерживания вируса и правительственной помощи бизнесу. Об этом же говорят результаты последнего квартала прошлого года, когда рост экономики составил 6,5%.

Несмотря на катастрофическое начало 2020 года Китай оказался среди очень и очень немногих стран планеты, экономика которых в прошлом году выросла. Правда, рост был 2,3%, то есть самый слабый за несколько десятилетий.

Тем не менее, сам Пекин удовлетворен результатами прошлого года, потому что они оказались лучше прогнозов китайских экономистов. Импорт в марте, например, оказался более чем на 38% выше показателей марта 2020 г., а экспорт – почти на 31%.

Правительство КНР не стало менять задачи по экономическому росту. Перед китайской экономикой поставлена цель - достичь в 2021 г. рост на уровне 6%.